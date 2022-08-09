Терапевт Габуев рассказал о пользе какао при похудении

Терапевт, гастроэнтеролог Азамат Габуев рассказал, что какао, несмотря на высокую калорийность, способно помочь избавиться от лишнего веса.

«Какао способствует уменьшению аппетита за счёт питательности, а также регулирует усвоение углеводов и окисление жиров. Поэтому его можно потреблять в рамках диеты для похудения и поддержания формы. Какао — высококалорийный продукт. Одна маленькая чашка, около 100 г, содержит почти 200 ккал. Варить его лучше на воде, а не на молоке. Но для получения положительного эффекта принимать какао нужно в меру: в идеале — чашку в день, максимум две», — сообщил Габуев в беседе с URA.RU.

По словам специалиста, регулярное употребление какао уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.

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