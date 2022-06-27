В Совфеде и Госдуме поддержали идею объявления 2023 года Годом педагога и наставника

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Полина Полетаева
Заместитель председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Виктор Кресс и первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с RT поддержали решение российского президента Владимира Путина объявить 2023 год в России Годом педагога и наставника.
В Совфеде и Госдуме поддержали идею объявления 2023 года Годом педагога и наставника
  • РИА Новости

«Это очень здорово, что появится возможность отдать ещё раз дань уважения этим людям, от которых по большому счёту зависит и настоящее, и будущее страны. Особенно будущее», — считает сенатор Кресс.

Схожего мнения придерживается и депутат Лантратова.

«Это абсолютно справедливое решение — ещё раз отметить высокую роль педагогов. От их работы напрямую зависит будущее России. Они передают новым поколениям знания, формируют их мировоззрение, помогают найти своё место в жизни. Роль педагога неоценима. Люди этой профессии всегда пользовались особым уважением в нашей стране», — добавила она.

По её мнению, особенно актуально об этом говорить сейчас, когда идёт пересмотр образовательных практик, а также Россия выходит из Болонского процесса и обсуждается дальнейшая судьба ОГЭ и ЕГЭ.

«Какие бы решения ни были приняты, именно педагогам придётся заняться их реализацией на практике. На их плечи ляжет самая большая нагрузка», — заключила собеседница RT.

Ранее российский президент Владимир Путин объявил 2023 год в России Годом педагога и наставника.

Целью объявления такого года является признание особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность.

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