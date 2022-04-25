Путин объявил 2022—2031 годы десятилетием науки и технологий в России

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Президент России Владимир Путин объявил 2022—2031 годы десятилетием науки и технологий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин объявил 2022—2031 годы десятилетием науки и технологий в России
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

«В целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны, учитывая результаты, достигнутые в ходе проведения в 2021 году в РФ Года науки и технологий, постановляю объявить 2022—2031 годы в РФ десятилетием науки и технологий», — отмечается в указе.

Путин также поручил привлечь «талантливую молодёжь в сферу исследований и разработок», а также содействовать вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны.

Ранее российский лидер увеличил в десять раз — до 3 млн рублей — размер премии им. маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Её присуждают за вклад в развитие военной науки, создание вооружений и военной техники, успехи при выполнении гособоронзаказа, а также литературную деятельность, прославляющую подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны.

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