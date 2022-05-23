Специалист по недвижимости Полякова дала советы по экономии на аренде жилья

Заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова дала советы желающим снять жильё.

«Чтобы сэкономить на аренде, можно выбрать объект не в пешей, а в транспортной доступности от станции метро или МЦК (но нужно учесть увеличение трат на проезд, поэтому такой вариант экономии — для тех, у кого он льготный или бесплатный)», — заявила она в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, если до станции метро приходится добираться общественным транспортом около 10—15 минут, лот теряет 5—10%, а если поездка занимает 15—20 минут, то ставка найма может быть снижена на 15—20%.

«Появление новых станций не прибавляет стоимости квартирам в отдалённых районах, но оно существенно повышает ликвидность, то есть, возможно, квартира не будет простаивать и быстро найдёт арендаторов», — сказала Полякова.

Как отметила эксперт, можно выбрать квартиру без косметического ремонта и со старой мебелью — арендная ставка в таком случае на 5—10% ниже.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.