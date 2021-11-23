«К совершению убийства склонял житель Украины»: ФСБ задержала готовившего вооружённое нападение в Казани подростка

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о задержании в Казани несовершеннолетнего, который подозревается в подготовке вооружённого нападения на образовательное учреждение. По данным службы, к совершению преступления молодого человека через мессенджер Telegram склонял мужчина, проживающий на Украине. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (приготовление к убийству двух и более лиц).

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о предотвращении вооружённого нападения на образовательное учреждение в Казани. Сотрудники службы задержали подростка, подозреваемого в подготовке атаки.

«Федеральной службой безопасности России в Казани предотвращено вооружённое нападение на образовательное учреждение. В результате проведённых мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России», — говорится в пресс-релизе ФСБ.

По данным службы, к совершению преступления молодого человека через мессенджер склонял мужчина, проживающий на Украине.

«Согласно полученным показаниям задержанного, к совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера Telegram некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины», — сообщили в ведомстве.

Дома у задержанного обнаружили пневматическую винтовку, а также средства связи, содержащие поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое и материалы о вооружённых нападениях на образовательные учреждения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (приготовление к убийству двух и более лиц).

Сотрудники ФСБ во время задержания гражданина России, причастного к подготовке вооруженного нападения на образовательное учреждение в Казани

РИА Новости

© ФСБ РФ

Напомним, за последние несколько месяцев ФСБ России неоднократно сообщала о случаях предотвращения готовившихся террористических актов, об арестах лиц, пытавшихся оказывать поддержку террористическим группировкам, и об иных случаях пресечения противоправной деятельности.

Так, в конце октября сотрудники службы раскрыли деятельность экстремистского сообщества праворадикальной направленности на территории Бурятии. Участники сообщества намеревались осуществить акции против представителей власти и правоохранительных органов, а также против выходцев из стран Центральной Азии, проживающих в регионе.

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«В отношении организатора и трёх активных участников структуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 статьи 282.1 («Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе») Уголовного кодекса Российской Федерации», — уточняли в ФСБ.

В марте в ФСБ сообщили о предотвращении теракта на объекте энергетики в Калининградской области. Силовики задержали гражданина России, который планировал совершить террористический акт «по мотивам ненависти к действующей власти». Помимо подготовки к атаке, мужчина вербовал местных жителей для участия в террористической деятельности.

«По месту его жительства обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти», — отмечали в службе.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело.

В июне в Тюмени ФСБ пресекла деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации «Исламское государство»*.

В её состав, отмечали в службе, входили граждане одной из республик Центрально-Азиатского региона, планировавшие «по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение диверсионно-террористических актов на объектах массового пребывания людей». При задержании главаря банды и его сообщника, пытавшихся извлечь деньги из тайника на окраине города, преступники оказали силовикам вооружённое сопротивление и были нейтрализованы. Дома у участников ячейки были обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства связи и религиозная литература.

Кроме того, в начале июля ФСБ предотвратила серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области. В результате спецоперации шесть террористов были ликвидированы, двое задержаны.

В конце июля в Следственном комитете также сообщили о задержании семерых участников экстремистского сообщества, которые планировали теракт на территории отдела полиции в Кисловодске. Причастными к организации планируемой атаки оказались жители Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края.

По версии следствия, в Кисловодске было организовано религиозное объединение, целью которого было «установление мирового господства радикальной формы ислама и создание в Российской Федерации единого исламского государства».

Двое членов сообщества планировали совершить теракт на территории административного здания отдела полиции Кисловодска с использованием изготовленного ими самодельного взрывного устройства.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.