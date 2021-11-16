Подпольная типография и поддельные документы: ФСБ пресекла деятельность группировки, незаконно легализующей мигрантов

ФСБ России во взаимодействии с МВД, Росгвардией и при координации прокуратуры Москвы пресекла деятельность преступной группировки, нелегально оформлявшей мигрантам российское гражданство. В ведомстве уточнили, что преступники за деньги помогали иностранным гражданам в изготовлении поддельных документов, заключении фиктивных браков и установлении отцовства над детьми, имеющими гражданство РФ, для дальнейшего оформления российского гражданства самим мигрантам.

ФСБ России пресекла деятельность преступной группировки, нелегально оформлявшей мигрантам российское гражданство. Об этом говорится в заявлении Центра общественных связей службы.

«Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с МВД России при силовой поддержке Росгвардии и координации прокуратуры города Москвы в результате проведённого комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий пресечена противоправная деятельность межрегиональной этнической группы, специализирующейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов», — говорится в сообщении службы.

В ФСБ уточнили, что преступники за деньги помогали иностранным гражданам в изготовлении поддельных документов, заключении фиктивных браков и установлении отцовства над детьми, имеющими гражданство РФ, для дальнейшего оформления российского гражданства самим мигрантам.

«В ходе реализации преступного замысла члены группы подыскивали граждан России, готовых за денежное вознаграждение оформлять фиктивные браки или отцовство с иностранцами, после чего через сотрудников органов ЗАГС в разных городах России реализовывали пребывание иностранных граждан», — подчеркнули в ведомстве.

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По факту нарушения закона МВД возбудило уголовное дело. Сотрудники ведомства провели обыски в отношении 42 фигурантов. В ходе обысков полиция обнаружила подпольную типографию, где изъяла миграционные документы, поддельные печати и штампы госорганов, материалы теневой финансовой отчетности, а также «полученные противоправным путём денежные средства».

«В настоящее время 21 организатор и активный участник указанной преступной деятельности задержаны, в отношении них проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения», — добавили в центре.

Напомним, за последние несколько месяцев ФСБ России неоднократно сообщала о случаях пресечения деятельности преступных группировок, террористических ячеек, а также об арестах лиц, пытавшихся оказывать поддержку таким группировкам.

Так, в конце октября силовики пресекли деятельность экстремистского сообщества праворадикальной направленности на территории Бурятии.

По данным следствия, преступники готовили акции против представителей власти, правоохранительных органов, а также выходцев из стран Центральной Азии, проживающих в регионе.

«В отношении организатора и трёх активных участников структуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 статьи 282.1 («Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе») Уголовного кодекса Российской Федерации», — уточняли в ФСБ.

В конце сентября в службе заявили о задержании 48 нелегальных оружейников в 18 регионах России, причастных к контрабанде различных образцов оружия.

В ходе обысков было изъято 149 единиц огнестрельного оружия, более 27 кг взрывчатых веществ, шесть ручных гранат, 24 взрывателя и детонатора, 20 м огнепроводного шнура и свыше 12 тыс. патронов различного калибра.

В июле сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов, которые планировали совершить члены террористической организации «Исламское государство»* в ряде регионов, в том числе в Москве.

Были задержаны два участника законспирированных ячеек, ещё шестеро оказали сопротивление и были нейтрализованы.

У злоумышленников изъяли самодельные взрывчатые устройства с поражающими элементами, огнестрельное и холодное оружие, гранаты.

В апреле Федеральная служба безопасности России выявила ячейку террористической организации «Хизб ут-Тахрир»** в Новосибирской и Кемеровской областях.

«Члены ячейки осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путём действующей власти», — отмечали в ведомстве.

Злоумышленники также распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, и осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.