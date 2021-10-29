Планировали акции против органов госвласти и правоохранительных структур: ФСБ задержала радикалов в Бурятии

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность экстремистского сообщества праворадикальной направленности на территории Бурятии. Были задержаны организатор этой группы и трое её активных участников, в отношении них возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества и об участии в нём. По данным ведомства, задержанные планировали акции против органов госвласти, правоохранительных структур, а также выходцев из Центральной Азии и отдельных социальных групп.

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность организованной группы экстремистской направленности из числа жителей республики Бурятия. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Задержаны лица, организовавшие на территории региона экстремистское сообщество праворадикальной направленности в целях реализации акций прямого действия в отношении представителей органов государственной власти, правоохранительных структур, а также выходцев из стран Центральной Азии, проживающих в регионе, и отдельных социальных групп», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в эту экстремистскую структуру активно втягивались представители молодёжи, в том числе из учебных заведений Бурятии. Среди них распространялась праворадикальная идеология.

«В отношении организатора и трёх активных участников структуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 статьи 282.1 («Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе») Уголовного кодекса Российской Федерации», — подчеркнули в ФСБ.

Задержание экстремистов в Бурятии

Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Борьба с радикальными элементами в России

27 сентября в Уфе были задержаны пятеро сторонников неонацистской группировки в возрасте от 17 до 20 лет, готовивших террористический акт с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств на одном из объектов правоохранительных органов в Башкортостане.

Сотрудники ФСБ изъяли СВУ, компоненты и инструкции для его изготовления, девять единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывных устройств, портреты главарей Третьего рейха, националиста Степана Бандеры и националистическую атрибутику.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса РФ («Приготовление к совершению террористического акта»), ст. 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), ч. 2 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств»).

30 сентября во Владивостоке был задержан лидер регионального неонацистского объединения «Правые Приморья». Радикал 2000 года рождения готовился осуществить теракт с использованием СВУ. Было возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.

Антитеррористические спецоперации

Накануне на окраине города Кандалакша в Мурманской области силовики ликвидировали активного сторонника террористической организации «Исламское государство»*, поскольку он оказал вооружённое сопротивление при задержании.

Также по теме Планировал теракты на военных объектах: в Мурманской области ликвидирован сторонник ИГ На окраине города Кандалакша в Мурманской области ликвидирован местный житель, активный сторонник «Исламского государства»* — он...

Как указали в ФСБ, мужчина планировал совершить теракты на военных объектах региона по указанию зарубежных эмиссаров террористической организации. В ходе обысков были изъяты готовое к применению СВУ, холодное и огнестрельное оружие, а также средства конспиративной связи.

Также в октябре сотрудники ФСБ провели ещё ряд спецопераций против лиц, действующих в интересах международных террористических организаций.

1 октября в Карачаево-Черкесии по подозрению в подготовке теракта задержали молодого человека, у которого изъяли компоненты и инструменты для изготовления СВУ.

4 октября в Московском регионе силовики пресекли деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»**, задержав двух главарей и шестерых её активных участников.

При этом 14 октября в семи субъектах РФ были задержаны 14 лиц, причастных к финансированию запрещённой террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»***.

22 октября силовики предотвратили попытку совершения теракта на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края, которую планировал сторонник ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.