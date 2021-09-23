«Задержаны 15 членов террористического сообщества»: в ФСБ рассказали о трёх спецоперациях в Свердловской области

В Свердловской области сотрудники ФСБ провели три спецоперации, задержав 15 членов террористического сообщества. В отношении пяти из них возбудили три уголовных дела, подозреваемых заключили под стражу. В отношении десяти иностранцев принято решение об их выдворении с запретом на въезд в Россию.

На территории Свердловской области сотрудниками Федеральной службы безопасности были проведены три спецоперации, в рамках которых были задержаны 15 членов террористического сообщества, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«В результате проведённых в сентябре 2021 года трёх спецопераций при силовой поддержке подразделений специального назначения ФСБ России задержаны 15 членов террористического сообщества. В отношении пятерых задержанных лиц возбуждено три уголовных дела, ко всем задержанным злоумышленникам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении десяти иностранцев принято решение об их выдворении в страну исхода с закрытием въезда в Российскую Федерацию на различные длительные сроки», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ФСБ, уголовные производства открыты по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности»), ст. 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма»), ст. 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нём»), ст. 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ»), ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») УК РФ.

«Из незаконного оборота изъято аммиачно-селитренное взрывчатое вещество общей массой порядка 3 кг, которое участники ячейки изготовили самостоятельно в целях реализации своих преступных планов», — добавили в управлении ФСБ.

Согласно представленным данным, террористическое сообщество организовали двое уроженцев одной из стран Центральной Азии. С мая по сентябрь 2021 года они осуществляли систематическую пропаганду идей терроризма среди соотечественников. Впоследствии к сообществу присоединились трое иностранцев, приняв на себя обязанности по совершению на Среднем Урале террористических актов, в том числе посредством взрывов и вооружённых нападений на граждан России с использованием холодного оружия.

РИА Новости

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Накануне в ФСБ сообщили о пресечении деятельности «религиозно-экстремистской ячейки, состоящей из уроженцев государств Центрально-Азиатского региона». Все члены преступной группы были задержаны. Они занимались пропагандой идеологии международных террористических организаций и склонением трудовых мигрантов к совершению преступлений террористической направленности.

«Изъятые в ходе обысков вещественные доказательства подтверждают их контакты с главарями террористических структур в Ближневосточном регионе, а также склонение трудовых мигрантов к осуществлению на территории Российской Федерации преступлений террористического характера», — говорилось в сообщении.

Случаи задержаний сторонников террористов в России

25 августа сотрудники ФСБ задержали 31 члена террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*, которые находились в Москве, Якутске, Красноярском крае и Новосибирской области. Радикалы занимались финансированием боевиков, находящихся в Сирии, вербовали и переправляли туда рекрутов, а также призывали к совершению преступлений террористического характера. В отношении них были возбуждены уголовные дела.

18 августа сообщалось о задержании пятерых членов ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»** в Крыму. Как указывали в ФСБ, они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию и осуществляли вербовку местных мусульман в свои ряды.

29 июля в Тюмени была пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации «Исламское государство»***. В её состав входили граждане одной из республик Центрально-Азиатского региона, планировавшие по указанию зарубежных эмиссаров террористической организации совершение терактов на объектах массового пребывания людей. При задержании злоумышленники оказали сопротивление и были ликвидированы.

22 июля в Ставропольском крае задержали семерых россиян — жителей Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края — которые были членами экстремистского сообщества и планировали теракт на территории отдела полиции в Кисловодске.

15 июля в Москве силовики предотвратили совершение теракта, задержав гражданина РФ, который готовился взорвать самодельную бомбу в местах массового скопления людей.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.

** «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.