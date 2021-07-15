ФСБ предотвратила теракт в Москве

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RT
В Москве предотвращён теракт, сообщили в ФСБ.
ФСБ предотвратила теракт в Москве
  • РИА Новости

«Задержан гражданин России, планировавший организовать совершение в июле террористического акта путём подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», — уточняется в сообщении.

В тайнике найдены компоненты СВУ, инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций.

Возбуждено уголовное дело.

В ФСБ отметили, что личность террориста в интересах следствия не разглашается.

5 июля сообщалось, что ФСБ предотвратила серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области, шестеро террористов ликвидированы, двое задержаны. 

По данным спецслужбы, серию терактов планировали совершить летом 2021 года члены законспирированных ячеек террористической группировки «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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