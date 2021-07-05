ФСБ предотвратила серию терактов в Москве, КБР и Астраханской области
- РИА Новости
Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным спецслужбы, серию терактов планировали совершить летом 2021 года члены законспирированных ячеек террористической группировки «Исламское государство».
«В результате проведённых мероприятий шесть преступников нейтрализованы, двое задержаны», — цитирует сообщение ТАСС.
В том числе в Москве предотвратили два теракта, двоих подозреваемых задержали.
В Астраханской области и КБР ликвидировали шестерых террористов.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.