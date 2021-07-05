ФСБ предотвратила серию терактов в Москве, КБР и Астраханской области

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ФСБ предотвратила серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области, шестеро террористов ликвидированы, двое задержаны.
ФСБ предотвратила серию терактов в Москве, КБР и Астраханской области
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. 

По данным спецслужбы, серию терактов планировали совершить летом 2021 года члены законспирированных ячеек террористической группировки «Исламское государство».

«В результате проведённых мероприятий шесть преступников нейтрализованы, двое задержаны», — цитирует сообщение ТАСС.

В том числе в Москве предотвратили два теракта, двоих подозреваемых задержали.

В Астраханской области и КБР ликвидировали шестерых террористов.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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