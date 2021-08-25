«Осуществляли переправку рекрутов в зоны боевых действий»: ФСБ задержала более 30 террористов в четырёх регионах России

Сотрудники ФСБ задержали 31 члена террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*, которые находились в Москве, Якутске, Красноярском крае и Новосибирской области. По данным ФСБ, радикалы занимались финансированием боевиков, находящихся в Сирии, вербовали и переправляли туда рекрутов, а также призывали к совершению преступлений террористического характера. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД и Росгвардией провели спецоперацию, в рамках которой задержали 31 человека из числа главарей и рядовых участников террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

Как отметили в Центре общественных связей ФСБ, оперативные действия по пресечению деятельности межрегиональной структуры террористов проводились в Москве, Новосибирске, Якутске, Красноярске, Канске (Красноярский край) и селе Прокудское (Новосибирская область).

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что члены ячейки осуществляли вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансирование членов террористической структуры, находящихся в Сирийской Арабской Республике, а также призывали к совершению преступлений террористического характера», — говорится в сообщении.

В ФСБ указали, что у задержанных изъяли запрещённую религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы «Катиба Таухид валь-Джихад», а также средства связи, электронные носители информации и банковские карты, использовавшиеся при ведении противоправной деятельности.

«Следственными органами возбуждены уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — заключили в Федеральной службе безопасности.

Кроме того, пресс-служба ФСБ опубликовала видеозапись, на которой представлены фрагменты задержания членов ячейки террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» в разных регионах России.

В феврале сотрудники ФСБ в Новосибирской и Томской областях пресекли работу межрегиональной ячейки «Катиба Таухид валь-Джихад», занимавшейся финансированием этой террористической группировки. В их отношении возбуждено уголовное по части 1.1 статьи 205.1 УК России («Содействие террористической деятельности»).

В мае в Калининградской области были задержаны двое граждан Центрально-Азиатского региона — приверженцев группировки «Катиба Таухид валь-Джихад. Они вели идеологическую обработку своих соотечественников с целью направления их в зоны террористической активности. Суд принял решение о выдворении задержанных из России.

Случаи задержаний сторонников террористов в России

18 августа в Крыму задержали пятерых членов ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»**. По данным ФСБ, они распространяли среди жителей Крыма террористическую идеологию и осуществляли вербовку местных мусульман в свои ряды.

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«Члены терструктуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата и направленную на свержение насильственным путём действующей власти и разрушение институтов светского общества», — говорилось в сообщении.

Следственные органы возбудили уголовные дела в отношении задержанных.

29 июля ФСБ России пресекла в Тюмени деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации «Исламское государство»***. В её состав входили граждане одной из республик Центрально-Азиатского региона, планировавшие по указанию зарубежных эмиссаров террористической организации совершение терактов на объектах массового пребывания людей. При задержании злоумышленники оказали сопротивление и были ликвидированы.

22 июля в Ставропольском крае задержали семерых участников экстремистского сообщества, которые планировали теракт на территории отдела полиции в Кисловодске. Причастными к организации планируемой атаки оказались жители Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края. Им предъявлены обвинения по ряду статей, в том числе за «Организацию и участие в деятельности экстремистской организации».

Кроме того, 15 июля в Москве сотрудники ФСБ предотвратили совершении теракта, задержав россиянина, который готовился взорвать самодельную бомбу в местах массового скопления людей. Личность задержанного не разглашалась в интересах следствия, возбуждено уголовное дело.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.

** «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.