ФСБ показала видео задержания 31 участника организации «Катиба Таухид валь-Джихад»
На кадрах показано, как сотрудники спецслужб проводят задержания в разных регионах России, в том числе в Москве.
Также на видео можно увидеть изъятые у задержанных вещи.
Ранее стало известно, что ФСБ России в ходе спецоперации задержала в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае 31 главаря и участника межрегиональной структуры террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».
* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.