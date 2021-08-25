ФСБ показала видео задержания 31 участника организации «Катиба Таухид валь-Джихад»

ФСБ показала видео задержания 31 участника террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

На кадрах показано, как сотрудники спецслужб проводят задержания в разных регионах России, в том числе в Москве.

Также на видео можно увидеть изъятые у задержанных вещи.

Ранее стало известно, что ФСБ России в ходе спецоперации задержала в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае 31 главаря и участника межрегиональной структуры террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.