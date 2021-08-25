ФСБ задержала в ряде регионов России 31 участника террористической организации
- РИА Новости
Как сообщили в ФСБ, задержанные осуществляли вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, занимались финансированием находящихся в Сирии участников террористической структуры, а также призывали к совершению преступлений террористического характера.
В мае сообщалось, что в Калининградской области задержаны два члена террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».
Задержанные вели идеологическую обработку своих соотечественников, проживающих в Калининградской области, с целью направления их в зоны террористической активности.
Ранее в Новосибирской и Томской областях пресекли работу межрегиональной ячейки террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», занимавшейся её финансированием.
* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.