ФСБ задержала в ряде регионов России 31 участника террористической организации

В Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае сотрудники ФСБ задержали 31 главаря и участника межрегиональной структуры террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

Как сообщили в ФСБ, задержанные осуществляли вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, занимались финансированием находящихся в Сирии участников террористической структуры, а также призывали к совершению преступлений террористического характера.

В мае сообщалось, что в Калининградской области задержаны два члена террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

Задержанные вели идеологическую обработку своих соотечественников, проживающих в Калининградской области, с целью направления их в зоны террористической активности.

Ранее в Новосибирской и Томской областях пресекли работу межрегиональной ячейки террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», занимавшейся её финансированием.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.