Под Калининградом задержали двух членов террористической организации

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В Калининградской области задержаны двое членов террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*, сообщили в региональном управлении ФСБ России.
Под Калининградом задержали двух членов террористической организации
  • РИА Новости

«Осуществлено задержание двух граждан Центрально-Азиатского региона, являющихся приверженцами запрещённой на территории России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», — приводит сообщение РИА Новости.

Задержанные вели идеологическую обработку своих соотечественников, проживающих в Калининградской области, с целью направления их в зоны террористической активности.

В настоящее время они находятся в центре временного содержания иностранных граждан. Багратионовский районный суд Калининградской области принял решение о выдворении их из России.

В феврале в Новосибирской и Томской областях пресекли работу межрегиональной ячейки террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», занимавшейся её финансированием.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.

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