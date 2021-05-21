Под Калининградом задержали двух членов террористической организации

В Калининградской области задержаны двое членов террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*, сообщили в региональном управлении ФСБ России.

«Осуществлено задержание двух граждан Центрально-Азиатского региона, являющихся приверженцами запрещённой на территории России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», — приводит сообщение РИА Новости.

Задержанные вели идеологическую обработку своих соотечественников, проживающих в Калининградской области, с целью направления их в зоны террористической активности.

В настоящее время они находятся в центре временного содержания иностранных граждан. Багратионовский районный суд Калининградской области принял решение о выдворении их из России.

В феврале в Новосибирской и Томской областях пресекли работу межрегиональной ячейки террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», занимавшейся её финансированием.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.