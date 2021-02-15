В Новосибирске и Томске задержали членов террористической ячейки

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Сотрудники ФСБ по Новосибирской и Томской областям пресекли работу межрегиональной ячейки запрещённой в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*, занимавшейся её финансированием.

«УФСБ России по Новосибирской и Томской областям... пресечена противоправная деятельность участников межрегиональной ячейки запрещённой в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», причастных к финансированию террористической деятельности», — приводит РИА Новости сообщение УФСБ по Новосибирской области.

Уточняется, что в отношении гражданина одной из стран ближнего зарубежья и гражданина России, задержанного и доставленного в Новосибирск из Томской области, возбуждено уголовное по части 1.1 статьи 205.1 УК России («Содействие террористической деятельности»).

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что информация о планах террористов регулярно поступает в российские спецслужбы. 

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.

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