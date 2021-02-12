Нарышкин рассказал о борьбе спецслужб с терроризмом в России
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«Сигналы о тех или иных замыслах, планах боевиков, террористов, членов террористических организаций мы получаем с определённой регулярностью. Но я хотел бы сказать, что у российских спецслужб, силовых структур, прежде всего Федеральной службы безопасности, накоплен огромный опыт борьбы с международным терроризмом», — приводит РИА Новости его слова.
Нарышкин отметил, что Россия «достаточно надёжно защищена от этого зла».
Ранее в Дагестане спецслужбы во взаимодействии с сотрудниками МВД выявили и пресекли деятельность законспирированной террористической ячейки в составе двух человек.