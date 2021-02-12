Нарышкин рассказал о борьбе спецслужб с терроризмом в России

Информация о планах террористов регулярно поступает в российские спецслужбы. Как сообщил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, в России накоплен огромный опыт по борьбе с международным терроризмом.

«Сигналы о тех или иных замыслах, планах боевиков, террористов, членов террористических организаций мы получаем с определённой регулярностью. Но я хотел бы сказать, что у российских спецслужб, силовых структур, прежде всего Федеральной службы безопасности, накоплен огромный опыт борьбы с международным терроризмом», — приводит РИА Новости его слова.

Нарышкин отметил, что Россия «достаточно надёжно защищена от этого зла».

Ранее в Дагестане спецслужбы во взаимодействии с сотрудниками МВД выявили и пресекли деятельность законспирированной террористической ячейки в составе двух человек.