Нарышкин рассказал о борьбе спецслужб с терроризмом в России

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Информация о планах террористов регулярно поступает в российские спецслужбы. Как сообщил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, в России накоплен огромный опыт по борьбе с международным терроризмом.
Нарышкин рассказал о борьбе спецслужб с терроризмом в России
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Сигналы о тех или иных замыслах, планах боевиков, террористов, членов террористических организаций мы получаем с определённой регулярностью. Но я хотел бы сказать, что у российских спецслужб, силовых структур, прежде всего Федеральной службы безопасности, накоплен огромный опыт борьбы с международным терроризмом», — приводит РИА Новости его слова.

Нарышкин отметил, что Россия «достаточно надёжно защищена от этого зла».

Ранее в Дагестане спецслужбы во взаимодействии с сотрудниками МВД выявили и пресекли деятельность законспирированной террористической ячейки в составе двух человек.

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