В Дагестане пресекли деятельность ячейки террористов

В Дагестане спецслужбы во взаимодействии с сотрудниками МВД выявили и пресекли деятельность законспирированной террористической ячейки в составе двух человек.

Об этом информирует пресс-служба управления ФСБ по Дагестану.

«Указанные лица задержаны при изъятии тайника, в котором находились СВУ, огнестрельное оружие и боеприпасы», — цитирует сообщение ТАСС.

В ФСБ добавили, что члены террористической ячейки планировали совершить серию преступлений террористического характера, в том числе покушений на жизни сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан.

«В настоящее время следственными органами решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела», — заявили в службе.

В декабре ФСБ задержала в Красноярском крае сторонников террористов.