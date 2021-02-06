В Дагестане пресекли деятельность ячейки террористов

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В Дагестане спецслужбы во взаимодействии с сотрудниками МВД выявили и пресекли деятельность законспирированной террористической ячейки в составе двух человек.
В Дагестане пресекли деятельность ячейки террористов
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба управления ФСБ по Дагестану.

«Указанные лица задержаны при изъятии тайника, в котором находились СВУ, огнестрельное оружие и боеприпасы», — цитирует сообщение ТАСС.

В ФСБ добавили, что члены террористической ячейки планировали совершить серию преступлений террористического характера, в том числе покушений на жизни сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан.

«В настоящее время следственными органами решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела», — заявили в службе.

В декабре ФСБ задержала в Красноярском крае сторонников террористов.

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