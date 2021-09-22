В Екатеринбурге задержаны склонявшие мигрантов к терроризму

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ФСБ России задержала в Екатеринбурге группы уроженцев Центральной Азии, склонявших трудовых мигрантов к террористической деятельности.
В Екатеринбурге задержаны склонявшие мигрантов к терроризму
  • РИА Новости

«Федеральной службой безопасности в Екатеринбурге пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, состоящей из уроженцев государств Центрально-Азиатского региона», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Отмечается, что члены группы причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению терактов.

В ходе обысков были изъяты вещественные доказательства, доказывающие связи ячейки с главарями террористических структур на Ближнем Востоке.

Ранее сотрудники УФСБ России по Омской области задержали членов радикальной террористической группировки, занимающихся пропагандистской деятельностью.

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