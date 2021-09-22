В Екатеринбурге задержаны склонявшие мигрантов к терроризму
- РИА Новости
«Федеральной службой безопасности в Екатеринбурге пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, состоящей из уроженцев государств Центрально-Азиатского региона», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.
Отмечается, что члены группы причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению терактов.
В ходе обысков были изъяты вещественные доказательства, доказывающие связи ячейки с главарями террористических структур на Ближнем Востоке.
Ранее сотрудники УФСБ России по Омской области задержали членов радикальной террористической группировки, занимающихся пропагандистской деятельностью.