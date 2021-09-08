Спецслужбы задержали в Омске членов террористической группировки

Сотрудники УФСБ России по Омской области задержали членов радикальной террористической группировки, занимающиеся пропагандистской деятельностью.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление ФСБ.

«Граждане одной из стран Центрально-Азиатского региона в составе законспирированной радикальной террористической ячейки осуществляли противоправную деятельность по публичному оправданию и пропаганде терроризма среди своего окружения, а также их склонению к выезду в страны с повышенной террористической опасностью», — говорится в заявлении ведомства.

В дальнейшем правонарушители намеревались выехать из России, чтобы присоединиться к одной из международных террористических структур. В отношении трёх задержанных возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае сотрудники спецслужб задержали 31 главаря и участника межрегиональной структуры террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.