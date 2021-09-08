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Спецслужбы задержали в Омске членов террористической группировки

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Сотрудники УФСБ России по Омской области задержали членов радикальной террористической группировки, занимающиеся пропагандистской деятельностью.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление ФСБ.

«Граждане одной из стран Центрально-Азиатского региона в составе законспирированной радикальной террористической ячейки осуществляли противоправную деятельность по публичному оправданию и пропаганде терроризма среди своего окружения, а также их склонению к выезду в страны с повышенной террористической опасностью», — говорится в заявлении ведомства.

В дальнейшем правонарушители намеревались выехать из России, чтобы присоединиться к одной из международных террористических структур. В отношении трёх задержанных возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае сотрудники спецслужб задержали 31 главаря и участника межрегиональной структуры террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.

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