В Красноярском крае пресечена деятельность террористической организации

Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю пресекли деятельность террористической организации «Катиба ат-Таухид валь-Джихад»*, двое её участников задержаны.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории Красноярского края пресечена деятельность сторонников террористической организации «Катиба ат-Таухид валь-Джихад», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Установлено, что двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона прибыли в Красноярск с целью распространения террористической идеологии.

Оба на данный момент находятся под стражей.

Ранее сотрудники УФСБ России по Омской области задержали членов радикальной террористической группировки, занимающихся пропагандистской деятельностью.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.