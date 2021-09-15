В Красноярском крае пресечена деятельность террористической организации
«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории Красноярского края пресечена деятельность сторонников террористической организации «Катиба ат-Таухид валь-Джихад», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.
Установлено, что двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона прибыли в Красноярск с целью распространения террористической идеологии.
Оба на данный момент находятся под стражей.
Ранее сотрудники УФСБ России по Омской области задержали членов радикальной террористической группировки, занимающихся пропагандистской деятельностью.
* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.