Планировал теракты на военных объектах: в Мурманской области ликвидирован сторонник ИГ

На окраине города Кандалакша в Мурманской области ликвидирован местный житель, активный сторонник «Исламского государства»* — он оказал вооружённое сопротивление при задержании, сообщили в пресс-центре ФСБ. По данным ведомства, злоумышленник планировал совершить теракты на военных объектах региона по указанию зарубежных эмиссаров террористической организации. В ходе обысков изъяты готовое к применению СВУ, холодное и огнестрельное оружие, а также средства конспиративной связи.

В Мурманской области ликвидирован сторонник террористической группировки «Исламское государство»*, который планировал совершение терактов на военных объектах региона. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Мурманской области вскрыта и пресечена деятельность активного сторонника международной террористической организации «Исламское государство», местного жителя, который планировал по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение террористических актов на военных объектах региона», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пособник террористов был уничтожен ответным огнём, когда оказал вооружённое сопротивление сотрудникам ФСБ, пытавшимся его задержать в момент извлечения им самодельного взрывного устройства из тайника, который тот заранее оборудовал на окраине города Кандалакша.

Подчёркивается, что никто из гражданских и сотрудников правоохранительных органов не пострадал.

Кроме того, при осмотре места происшествия, а также в ходе проведения обысков по адресам проживания и временного пребывания злоумышленника были обнаружены и изъяты: готовое к применению СВУ и компоненты для его изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра, а также средства конспиративной связи, которые подтверждают намерения по совершению террористических актов.

Также силовики опубликовали видеозапись с места происшествия.

ФСБ опубликовала видео ликвидации сторонника ИГ в Мурманской области

Спецоперации ФСБ против террористов

На прошлой неделе, 22 октября, сотрудники ФСБ предотвратили попытку совершения теракта на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства. Осуществить преступление планировал сторонник ИГ, его задержали. Было возбуждено уголовное дело по статьям: «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств».

14 октября в семи регионах России (Москва, Республика Дагестан, Хабаровский край, Курганская, Пензенская, Ульяновская и Самарская области) были задержаны 14 лиц, причастных к финансированию запрещённой в России международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»**.

В отношении пяти задержанных заведены уголовные дела по статье «Содействие террористической деятельности».

4 октября в Москве и Московской области была пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»***. Силовики задержали двух главарей и шесть её активных участников. В ФСБ указывали, что участники ликвидированной ячейки «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путём действующей власти».

1 октября в Карачаево-Черкесии по подозрению в подготовке теракта был задержан молодой человек 2001 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у задержанного компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства. В его телефоне была обнаружена переписка с членами террористической организации, подтверждающая преступные намерения.

В ФСБ возбудили уголовное дело по статьям: «Приготовление к совершению террористического акта» и «Участие в деятельности организации, которая признана террористической».

30 сентября второй западный окружной военный суд приговорил к срокам от 18 до 25 лет пятерых участников ИГ, готовивших теракты в зданиях полиции и образовательном учреждении в Москве. При этом после реализации своих преступных намерений они собирались выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических структур.

Главу этой террористической ячейки приговорили к 25 годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тыс. рублей, а четырёх его подельников — к тюремным срокам от 18 до 19 лет.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.