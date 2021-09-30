Пятеро боевиков ИГ получили до 25 лет колонии за подготовку терактов в Москве
- РИА Новости
«Суд приговорил Алибекова И.А. к 25 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей, Азизова М.Р. и Баходурова Ф.Д. к 18 годам и штрафу в размере 250 тыс. рублей каждому, Шахмедова Т.И. к 19 годам и штрафу в размере 250 тыс. рублей и Мамурова У.К. к 18 годам лишения свободы», — говорится в сообщении.
Как отмечается, приговор вступил в законную силу.
Установлено, что эти лица создали на территории Московского региона законспирированное сообщество с целью подрыва зданий полиции и образовательного учреждения в столице.
После реализации преступного замысла они собирались выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических структур, проинформировали в ведомстве.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.