Пятеро боевиков ИГ получили до 25 лет колонии за подготовку терактов в Москве

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Пятеро участников террористической организации «Исламское государство»* приговорены к длительным срокам заключения за подготовку терактов в Москве. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Пятеро боевиков ИГ получили до 25 лет колонии за подготовку терактов в Москве
  • РИА Новости

«Суд приговорил Алибекова И.А. к 25 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей, Азизова М.Р. и Баходурова Ф.Д. к 18 годам и штрафу в размере 250 тыс. рублей каждому, Шахмедова Т.И. к 19 годам и штрафу в размере 250 тыс. рублей и Мамурова У.К. к 18 годам лишения свободы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, приговор вступил в законную силу.

Установлено, что эти лица создали на территории Московского региона законспирированное сообщество с целью подрыва зданий полиции и образовательного учреждения в столице.

После реализации преступного замысла они собирались выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических структур, проинформировали в ведомстве.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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