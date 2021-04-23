ФСБ выявила ячейку «Хизб ут-Тахрир» в двух областях России

Сотрудники Федеральной службы безопасности России выявили ячейку террористической организации «Хизб ут-Тахрир»* в Новосибирской и Кемеровской областях.

Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

«ФСБ в Кемеровской области — Кузбассе и Новосибирской области во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии России пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», — говорится в заявлении.

Отмечается, что члены ячейки вели антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путём действующей власти.

По местам жительства задержанных лиц обнаружены и изъяты запрещённые в России пропагандистские материалы группировки, средства связи и электронные носители информации.

Следственными подразделениями органов безопасности возбуждены уголовные дела.

Ранее в Калужской области пресекли деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир»*.

* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.