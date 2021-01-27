В Калужской области пресекли деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир»

ФСБ пресекла в Калужской области деятельность ячейки запрещённой террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Как передаёт ТАСС, по данным ФСБ, участники структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение действующей власти насильственным путём.

Сообщается, что с помощью мер конспирации они распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, осуществляли вербовку местных мусульман.

В ходе обысков по местам их жительства обнаружены и изъяты пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации. Возбуждено уголовное дело.

В декабре спецслужбы задержали сторонников террористов в Красноярском крае.

* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.