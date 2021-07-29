В Тюмени нейтрализованы планировавшие теракты сторонники ИГ

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ФСБ России сообщила, что в Тюмени выявлена ячейка сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
В Тюмени нейтрализованы планировавшие теракты сторонники ИГ
  • РИА Новости

Отмечается, что в состав ячейки входили граждане одной из республик Центральноазиатского региона, «планировавшие по указанию зарубежных эмиссаров международной террористической организации совершение диверсионно-террористических актов на объектах массового пребывания людей».

В ночь на 29 июля при задержании главарь и его сообщник оказали вооружённое сопротивление силовикам и были нейтрализованы.

В ходе обысков «по адресам проживания бандитов обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство».

В середине июля в ФСБ заявили, что в Москве был предотвращён теракт. Сотрудники спецслужбы задержали россиянина, который намеревался взорвать самодельную бомбу в местах массового скопления людей.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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