«Готовился к нападению на правоохранителей»: в Кисловодске задержан планировавший теракт мужчина

В Ставропольском крае правоохранительные органы предотвратили террористический акт, который готовил ранее судимый гражданин России 1996 года рождения. Об этом сообщили в ФСБ. У мужчины изъяли материалы для изготовления взрывчатых веществ и СВУ. Также задержаны трое его сообщников, причастных к организации канала финансирования боевиков террористических организаций. По словам одной из задержанных, предполагаемый злоумышленник планировал устроить взрыв в полицейском участке.

Сотрудники правоохранительных органов России (ФСБ, МВД и Следственный комитет) предотвратили террористический акт в Ставропольском крае. Об этом сообщает центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

«В результате проведённых мероприятий в городе Кисловодске задержан ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин России 1996 года рождения, осуществлявший подготовку к совершению нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств в интересах международных террористических организаций», — говорится в сообщении.

При этом по адресу проживания преступника был проведён обыск, в ходе которого изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества, поражающие элементы, экстремистская литература. Кроме того, в используемых террористом средствах связи были найдены инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Кроме того, силовики задержали трёх его сообщников — граждан РФ, которые причастны к организации канала финансирования боевиков террористических структур в Сирии. Они создали ячейку сторонников группировки «Исламское государство»* для совершения преступлений террористического характера на территории Ставропольского края.

«В настоящее время следственными органами принимается процессуальное решение. Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются», — констатировали в ФСБ.

Вдобавок в спецслужбе опубликовали видео допроса одной из задержанных, которая рассказала, что гражданин России 1996 года рождения намеревался устроить взрыв в участковом пункте полиции при помощи самодельных гранат.

«Он готовил террористический акт, покупая при этом оснащение для изготовления взрывных устройств. 5 апреля он собирался совершить теракт в отделе полиции, где он отмечается», — сказала девушка.

Случаи задержания террористов и их пособников

2 апреля в Алтайском крае задержали местного жителя, сторонника украинской националистической организации, который планировал провести «акции устрашения» против местного населения и выходцев из Центрально-Азиатского региона. Его целями были объекты массового скопления мусульман и органы государственной власти. В ходе допроса задержанный рассказал о намерении взорвать мечеть в Барнауле.

1 апреля сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тверской области. Его готовил уроженец одной из республик Центрально-Азиатского региона. Боевик «Исламского государства» планировал нападение на один из объектов топливно-энергетического комплекса. Преступник был ликвидирован, поскольку оказал вооружённое сопротивление при задержании.

19 марта в Геленджике и Ярославле задержали 14 участников украинского молодёжного радикального неонацистского сообщества «М.К.У.». В местах их проживания были изъяты нацистские материалы, холодное оружие, а также средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия.

Создатель сообщества — гражданин Украины Егор Краснов, использующий в интернете псевдоним Егор Яковлев. От него и других участников движения, находящихся в Киеве и Харькове, задержанные получали инструкции по совершению терактов и массовых убийств. При этом «тренировались» они на бездомных и представителях субкультур.

Кроме того, в марте в Махачкале ликвидировали преступника, готовившего нападение на сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленник был ранее судим за террористические преступления. На месте перестрелки были обнаружены автомат, большое количество боеприпасов к нему и готовый к применению пояс смертника.

Ещё одна операция по предотвращению террористических действий прошла в Калининградской области, где силовики задержали россиянина, который из-за «ненависти к действующей власти» планировал теракт на объекте энергетики. Вдобавок мужчина вербовал местных жителей для участия в террористической деятельности. Позднее ФСБ рассказали, что задержанный старше 40 лет, он работает фотографом, женат, воспитывает сына 18 лет.

«В поле зрения органов безопасности он попал благодаря информации, полученной от бдительных граждан», — рассказали в пресс-службе регионального главка ФСБ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.