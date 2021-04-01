«При задержании преступник оказал вооружённое сопротивление»: ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

В Тверской области нейтрализован член «Исламского государства»*, который готовил теракт на объекте топливно-энергетического комплекса. При задержании преступник оказал вооружённое сопротивление. В результате обыска на месте происшествия найдено огнестрельное оружие и боеприпасы, готовое к использованию самодельное взрывное устройство, а также компоненты для изготовления СВУ. По данным ФСБ, злоумышленник является гражданином России, уроженцем одной из республик Центрально-Азиатского региона. Он действовал по указанию главарей международных террористических структур.

В Тверской области предотвращён теракт, который готовил боевик террористической организации «Исламское государство»*, сообщает ФСБ России. В центре общественных связей ведомства рассказали, что злоумышленник планировал нападение на один из объектов топливно-энергетического комплекса.

«Действуя по указанию главарей террористических структур, гражданин России, уроженец одной из республик Центрально-Азиатского региона, приобрёл средства поражения и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, оборудовав по адресу проживания лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ», — говорится в сообщении ФСБ.

При задержании злоумышленник оказал силовикам вооружённое сопротивление и был нейтрализован ответным огнём. Никто из сотрудников органов безопасности или мирного населения не пострадал в ходе спецоперации.

Уточняется, что на месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также компоненты для изготовления СВУ. По факту подготовки теракта заведено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее органы госбезопасности предотвратили готовившееся нападение на правоохранителей в Дагестане. Злоумышленника нейтрализовали. Им оказался мужчина, ранее судимый за террористические преступления. Бандиту предложили сдаться, однако он открыл огонь по силовикам. На месте перестрелки были обнаружены автомат, большое количество боеприпасов к нему и готовый к применению пояс смертника.

Также в начале марта ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики в Калининградской области. В регионе задержали гражданина России, который планировал совершить нападение «по мотивам ненависти к действующей власти». Наряду с этим мужчина вербовал местных жителей для участия в террористической деятельности.

По месту его жительства было обнаружено самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти.

Кроме того, в феврале ФСБ России задержала членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»** в десяти регионах страны. Спецоперация проводилась с участием подразделений Росгвардии и МВД России. Участников организации задержали в Крыму, в Москве и Санкт-Петербурге, в Приморском и Краснодарском краях, в республиках Башкортостан и Дагестан, а также в Орловской, Калужской и Ивановской областях.

Члены этой группировки распространяли среди жителей России материалы, отражающие радикальную исламистскую идеологию и проповедовали нетерпимость к другим религиям, а также занимались вербовкой российских мусульман в ряды международной террористической организации. Сообщалось, что они пропагандировали доктрину создания так называемого всемирного халифата путём свержения светских правительств в ходе военных переворотов.

Ранее глава ФСБ Владимир Бортников рассказал о работе по предотвращению терактов в России. По его словам, за последние десять лет силовики не позволили осуществить около 200 терактов в России.

«Очевидно, что речь идёт о тысячах спасённых жизней. При этом если в 2010 году предотвращалось всего 10% таких атак, то в 2018 году — уже около 80%, а в 2020 году — 96%. За этот же период количество совершённых в стране преступлений террористической направленности, носящих насильственный характер, то есть взрывов, захватов заложников, убийств, снизилось в 260 раз (с 779 в 2010 году до трёх в 2020 году)», — отметил Бортников в интервью «Российской газете».

Кроме того, он сообщил, что только в 2020 году из незаконного оборота было изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тыс. патронов, более 3 тыс. мин, гранат и других боеприпасов. Наряду с этим были заблокированы финансовые активы более 1,2 тыс. человек, подозреваемых в причастности к терроризму, пресечено 184 канала финансирования этой преступной деятельности.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.