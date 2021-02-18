ФСБ задержала членов «Хизб ут-Тахрир» в 10 регионах России
- РИА Новости
«В рамках проведённой специальной операции в Республике Крым, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском, Краснодарском краях, республиках Башкортостан и Дагестан, а также в Орловской, Калужской и Ивановской областях задержаны члены международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», — приводит сообщение ТАСС.
По данным ФСБ, задержанные лица распространяли, в том числе через интернет, среди жителей России «воинствующую исламистскую террористическую идеологию», а также осуществляли вербовку российских мусульман в ряды международной террористической организации.
В отношении семерых задержанных возбуждены уголовные дела.
17 февраля Киевский районный суд Симферополя арестовал пятерых задержанных участников «Хизб ут-Тахрир».
* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.