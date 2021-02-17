Суд в Крыму арестовал пятерых задержанных участников «Хизб ут-Тахрир»

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца пятерых задержанных участников запрещённой террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

«Избрать... меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 апреля 2021 года», — говорится в сообщении суда.

Задержанных подозревают в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической.

При этом двое из них также обвиняются в покушении на насильственный захват власти или насильственное удержание власти.

Адвокат Эмиль Курбединов сообщил ТАСС, что ещё один подозреваемый по делу был задержан на территории города Севастополя, поэтому меру пресечения ему изберёт другой суд.

По данным агентства, шесть человек были задержаны в Симферополе, Белогорске, Бахчисарае, Советском районе и селе Орловка в Севастополе.

Ранее в Калужской области пресекли деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир»*.

* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.