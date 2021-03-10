Бортников: в России за 10 лет предотвратили 200 терактов

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Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил, что спецслужбы и правоохранительные органы за десять лет предотвратили в России 200 терактов.
Бортников: в России за 10 лет предотвратили 200 терактов
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«За последние десять лет не допущено около 200 терактов. Очевидно, речь идёт о тысячах спасённых жизней», — сказал он в интервью «Российской газете».

По его словам, если в 2010 году предотвращалось всего 10% таких атак, то в 2018-м — уже около 80%, а в 2020-м — 96%.

Он также сообщил, что за этот же период количество совершённых в стране преступлений террористической направленности, носящих насильственный характер, таких как взрывы, захваты заложников, убийства, снизилось в 260 раз: с 779 в 2010 году до трёх — в 2020-м.

Кроме того, Бортников заявил, что все главари бандгрупп, действовавших на Северном Кавказе, ликвидированы.

Ранее сообщалось, что за пять лет число убийств в Москве снизилось на 37%.

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