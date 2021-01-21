За пять лет число убийств в Москве снизилось на 37%

За последние пять лет число убийств в Москве сократилось на 37%, сообщил начальник столичного главка МВД Олег Баранов.

«За прошедшие пять лет отмечается устойчивая динамика сокращения регистрации таких основных видов преступлений, как убийства (на 37%)», — цитирует РИА Новости Баранова.

Он добавил, что количество изнасилований снизилось на 27%.

Также уточняется, что квартирные кражи стали фиксироваться на 77% реже, угоны автомобилей — на 78% реже.

В июне 2020 года директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил, что в России за десять лет было предотвращено 159 терактов.