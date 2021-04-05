В Ставропольском крае предотвращён теракт

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Федеральная служба безопасности России задержала в Кисловодске ранее судимого гражданина, готовившего нападение на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств в интересах международных террористических организаций.
В Ставропольском крае предотвращён теракт
  • РИА Новости

«В городе Кисловодске задержан ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин России 1996 года рождения, осуществлявший подготовку к совершению нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств в интересах международных террористических организаций», — говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ.

По месту проживания задержанного изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества, поражающие элементы, экстремистская литература, а также инструкции по изготовлению взрывчатки.

Кроме того, задержаны ещё три гражданина России, причастных к организации канала финансирования террористов в Сирии и сформировавших ячейку сторонников международной террористической организации «Исламское государство»* для совершения теракта в Ставропольском крае.

Ранее сообщалось о предотвращении теракта в Тверской области.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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