В Тверской области предотвращён теракт

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В Тверской области предотвращён теракт, который готовил боевик «Исламского государства»*, сообщает ФСБ России.

«Предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося членом запрещённой в России МТО «Исламское государство»* на одном из объектов топливно-энергетического комплекса», — цитирует РИА Новости релиз ФСБ.

Согласно данным спецслужбы, злоумышленник устроил дома лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.

При задержании преступник оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован ответным огнём.

17 марта сообщалось, что спецслужбы задержали в Адыгее сторонника ИГ за подготовку теракта.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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