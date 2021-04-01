В Тверской области предотвращён теракт, который готовил боевик «Исламского государства»*, сообщает ФСБ России.

«Предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося членом запрещённой в России МТО «Исламское государство»* на одном из объектов топливно-энергетического комплекса», — цитирует РИА Новости релиз ФСБ.

Согласно данным спецслужбы, злоумышленник устроил дома лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.

При задержании преступник оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован ответным огнём.

17 марта сообщалось, что спецслужбы задержали в Адыгее сторонника ИГ за подготовку теракта.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.