В Калининградской области предотвратили теракт на объекте энергетики

Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который готовил теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности предотвращён теракт на объекте энергетики в Калининградской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что «задержан гражданин России, планировавший его совершение по мотивам ненависти к действующей власти».

В ЦОС сообщили, что по месту жительства задержанного «обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти».

В конце декабря сотрудники ФСБ России вместе с МВД пресекли подготовку теракта в Махачкале.