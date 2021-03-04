В Калининградской области предотвратили теракт на объекте энергетики

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Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который готовил теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В Калининградской области предотвратили теракт на объекте энергетики
  • © РИА Новости / ФСБ РФ

«Федеральной службой безопасности предотвращён теракт на объекте энергетики в Калининградской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что «задержан гражданин России, планировавший его совершение по мотивам ненависти к действующей власти».

В ЦОС сообщили, что по месту жительства задержанного «обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти».

В конце декабря сотрудники ФСБ России вместе с МВД пресекли подготовку теракта в Махачкале.

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