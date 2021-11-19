Новый максимум с начала пандемии: в России за сутки от коронавируса скончались 1254 человека

За 24 часа в России выявлено 37 156 случаев коронавируса. 1254 человека скончались — это новый суточный максимальный показатель смертности от COVID-19. Вместе с тем власти Москвы отмечают, что с момента окончания нерабочих дней уровень заболеваемости коронавирусом в столице упал на 50%. По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, при сохранении этой тенденции ряд перепрофилированных под лечение коронавируса больниц смогут вернуться к обычной работе.

За прошедшие сутки в России выявлено 37 156 случаев коронавируса. В то же время полностью выздоровели 36 004 человека, 1254 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний. Это новый суточный максимальный показатель.

За всё время наблюдений в РФ выявлено 9 257 068 случаев коронавируса. Зафиксировано 261 589 летальных исходов, выздоровели 7 956 254 человека. Под наблюдением медиков остаются 1 905 409 человек.

За прошедшие 24 часа в Москве выявлен 3371 новый случай инфицирования COVID-19. В Санкт-Петербурге насчитывается 2714 заболевших, в Московской области — 1777.

Резкий рост числа заболевших продолжается в Краснодарском крае. За сутки выявлено 903 новых случая COVID-19. Ещё 1 ноября в регионе отмечалось 286 новых заболевших коронавирусом, однако к середине месяца рост этого показателя существенно усилился. 14 ноября заболевших за сутки насчитывалось уже 494.

Снижение заболеваемости в Москве

По данным московского оперштаба, в столице за сутки госпитализированы 924 человека, скончались 95 пациентов. На ИВЛ в столичных больницах находятся 686 человек.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что с момента окончания нерабочих дней уровень заболеваемости коронавирусом упал на 50%.

«Тот эффект, который мы ждали от введения нерабочих дней, достигнут. Прошло десять дней с момента окончания нерабочих дней. Падение заболеваемости совокупно за этот период на 50%, госпитализаций — на 45%», — заявила она в интервью на телеканале «Россия 24».

Ракова отметила, что на сегодняшний день в больницах удалось освободить 1,4 тыс. коек. По словам заммэра, при сохранении этой тенденции ряд корпусов обычных городских больниц смогут вернуться к привычной работе.

«На сегодняшний день по темпам снижения заболеваемости Москва занимает первое место по стране, и это не может нас не радовать», — отметила заммэра.

Вместе с тем Ракова подчеркнула, что ситуация с коронавирусом в Москве может измениться в любой момент, поэтому горожанам следует вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности. По её словам, в столице ревакцинацию от коронавируса прошли уже 50% жителей города, ранее сделавших прививку от коронавируса.

Наряду с этим Ракова рассказала о клинических исследованиях вакцины «Спутник М» для подростков. По её словам, предварительные данные указывают на безопасность препарата. Первый компонент вакцины в рамках исследований уже получили 400 подростков.

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«Уже 700 детей прошли необходимое исследование, 400 из них введён первый компонент. Потом будет вводиться второй компонент. Всего 3 тыс. детей планируют принять участие в исследовании», — сказала Ракова.

Вместе с тем она отметила, что во время распространения дельта-штамма «дети болеют гораздо серьёзнее и чаще».

«Если раньше госпитализация ребёнка была крайне редкой ситуацией, то теперь в день мы госпитализируем с COVID-19 от 25 до 30 детей. Это уже такие значимые цифры», — сказала Ракова.

Тем временем в Минздраве рассказали, что в регионы направлены дополнительные объёмы вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» и «Спутник V». В ведомстве также выступили с рекомендациями относительно выбора препарата для вакцинации граждан старше 60 лет.

«Для людей в возрасте старше 60 лет специалисты рекомендуют при первичной вакцинации применять двухкомпонентную вакцину «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), поскольку в связи с особенностями иммунитета в этой возрастной группе применение второго компонента помогает сформировать более надёжную защиту», — цитирует РИА Новости замминистра здравоохранения России Олега Гриднева.

Награждение врачей

Ранее Владимир Путин подписал распоряжение о награждении почётными грамотами 25 врачей из семи российских регионов за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 и об объявлении им благодарности. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга», почётными грамотами президента России награждены четыре врача из Ярославской, Томской и Рязанской областей.

Благодарности объявили 20 сотрудникам медицинских учреждений из Белгородской, Владимирской, Смоленской, Томской, Рязанской областей и Москвы.