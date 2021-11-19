В Находке восемь работников скорой отстранили от работы за отсутствие прививок

Восемь сотрудников скорой помощи в Находке Приморского края отстранили из-за того, что они не вакцинировались от коронавируса.

Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

«На вчерашний день от выполнения своих обязанностей (отстранены. — RT) восемь сотрудников станции скорой медицинской помощи Находки», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что это 4% от общей численности работающих.

В региональном Минздраве подчеркнули, что отстранение непривитых работников не скажется на работе бригад скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что трое из 27 сотрудников СМП в Еврейской автономной области (ЕАО), которые не пожелали поставить прививку от коронавируса к 15 ноября, заболели COVID-19.

Николай Крючков, иммунолог, доктор медицинских наук, в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.