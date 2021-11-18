Глава Минцифры России рассказал о системе проверки QR-кодов

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Глава Минцифры России Максут Шадаев рассказал, как будет работать система проверки QR-кодов.
Глава Минцифры России рассказал о системе проверки QR-кодов
  • РИА Новости

По его словам, в ведомстве в настоящий момент рассматривается возможность введения системы, в рамках которой QR-коды будут проверяться только официальным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус».

«Скорее всего, с учётом того, что у нас сейчас появилось больше количество фишинговых сайтов, которые генерят фейковые QR-коды, мы сейчас рассматриваем возможность ограничения чтения QR-кодов только нашим приложением», — цитирует его ТАСС.

Ранее председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата российского парламента направит законопроект о системе QR-кодов до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату.

12 ноября в правительстве сообщили, что кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала планы ввести систему QR-кодов в России, назвав это вынужденной мерой.

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