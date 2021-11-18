Инфекционист Малышев оценил необходимое число антител для защиты от COVID-19

Врач-инфекционист Николай Малышев выразил мнение, что титр антител в 500 Bau/мл может быть достаточным для защиты организма от коронавируса. Такие высокие показатели антител наблюдаются у вакцинированных, подчеркнул он.

«Это довольно большие цифры, я думаю, что в любом случае эти люди должны быть вакцинированы, потому что у большинства будут меньше», — цитирует Малышева РИА Новости.

Вирусолог Чепурнов ранее прокомментировал идею выдачи QR-кодов по уровню антител.

По его словам, уже есть много международных данных и публикаций по теме.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вопрос о возможности выдачи QR-кодов по уровню антител к коронавирусу обсуждается на площадке российского правительства, необходимо найти оптимальный вариант.