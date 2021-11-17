Попова рассказала об обсуждении возможности выдачи QR-кодов по уровню антител
- РИА Новости
Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.
«По антителам вопрос значимый, он обсуждается сегодня на площадке правительства», — цитирует её РИА Новости.
По её словам, необходимо найти оптимальный и приемлемый вариант решения этой задачи.
Также Попова заявила, что решение должно быть «очень взвешенным».
На заседании она также рассказала, что среди россиян до 2,5% вакцинированных граждан заболевают коронавирусом.