Попова рассказала об обсуждении возможности выдачи QR-кодов по уровню антител

Короткая ссылка
Вопрос о возможности выдачи QR-кодов по уровню антител к коронавирусу обсуждается на площадке российского правительства, необходимо найти оптимальный вариант.
Попова рассказала об обсуждении возможности выдачи QR-кодов по уровню антител
  • РИА Новости

Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

«По антителам вопрос значимый, он обсуждается сегодня на площадке правительства», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, необходимо найти оптимальный и приемлемый вариант решения этой задачи.

Также Попова заявила, что решение должно быть «очень взвешенным».

На заседании она также рассказала, что среди россиян до 2,5% вакцинированных граждан заболевают коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить