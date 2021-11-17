Попова рассказала о заболеваемости коронавирусом среди вакцинированных

Среди россиян до 2,5% вакцинированных граждан заболевают коронавирусом. Об этом заявила главный санитарный врач России Анна Попова.

«В Минздраве один регистр поимённый персональный по заболевшим, и второй регистр — по вакцинированным. Сличение двух регистров чётко выдает, сколько заболело среди вакцинированных», — цитирует РИА Новости Попову.

По её словам, «до сегодняшнего дня больше 2,5% не накопилось среди вакцинированных».

Согласно данным на 17 ноября, за сутки в России зарегистрировано 36 626 случаев инфицирования. С начала эпидемии в России подтвердили 9 182 538 случаев COVID-19.

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