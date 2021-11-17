В России за сутки выявили более 36 тысяч случаев коронавируса

Согласно данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в стране зарегистрировано 36 626 случаев инфицирования. При этом накануне стало известно о 36 818 заболевших.

С начала эпидемии в России подтвердили 9 182 538 случаев COVID-19.

За сутки выздоровели 36 388 пациентов с коронавирусом, за всё время выписаны после выздоровления 7 882 836 человек.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила на совещании с российским лидером Владимиром Путиным, что для достижения коллективного иммунитета на уровне 80% необходимо уже сейчас привить от коронавируса около 22 млн человек и ревакцинировать ещё порядка 9 млн.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.