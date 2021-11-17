Вирусолог Чепурнов прокомментировал идею выдачи QR-кодов по уровню антител

Профессор вирусологии, доктор биологических наук Александр Чепурнов прокомментировал идею выдачи QR-кодов по уровню антител.

«Это очень хорошая идея», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, уже есть много международных данных и публикаций по теме.

Чепурнов также отметил, что высокий уровень антител — это показатель состояния иммунитета.

«Так или иначе, это маркер, который показывает состояние противоковидного иммунитета. Очень часто перенесённое заболевание даёт более длительный иммунитет и очень высокие титры антител», — добавил вирусолог.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вопрос о возможности выдачи QR-кодов по уровню антител к коронавирусу обсуждается на площадке российского правительства, необходимо найти оптимальный вариант.