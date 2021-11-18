Пульмонологи рассказали, как определить состояние лёгких при COVID-19

Короткая ссылка
Врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, как определить состояние лёгких при COVID-19.
Пульмонологи рассказали, как определить состояние лёгких при COVID-19
  • © Антон Вергун
  • РИА Новости

«Нужно определить насыщение крови кислородом. Видно, что, допустим, вместо положенных 98 сатурация у человека 80, а то ещё и ниже, значит, понятно, что идёт нарушение оксигенации организма. Это явный признак гипоксии организма», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, среди других симптомов — одышка, проявление воспалений, бронхитов.

Также определить состояние лёгких можно с помощью функции внешнего дыхания.

В свою очередь, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев выразил мнение, что получить полную картину заболевания поможет компьютерная томография.

«Вреднее не знать, что происходит в лёгких», — сказал он.

Как добавил эксперт, нужно понимать, что у человека не только снижен кислород, но и знать, где, какое поражение, на каком уровне.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить