Пульмонологи рассказали, как определить состояние лёгких при COVID-19

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, как определить состояние лёгких при COVID-19.

«Нужно определить насыщение крови кислородом. Видно, что, допустим, вместо положенных 98 сатурация у человека 80, а то ещё и ниже, значит, понятно, что идёт нарушение оксигенации организма. Это явный признак гипоксии организма», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, среди других симптомов — одышка, проявление воспалений, бронхитов.

Также определить состояние лёгких можно с помощью функции внешнего дыхания.

В свою очередь, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев выразил мнение, что получить полную картину заболевания поможет компьютерная томография.

«Вреднее не знать, что происходит в лёгких», — сказал он.

Как добавил эксперт, нужно понимать, что у человека не только снижен кислород, но и знать, где, какое поражение, на каком уровне.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.