«Устойчивые сети»: как совершенствуется радиорелейная техника подразделений связи российской армии

В соединение управления Восточного военного округа поступило несколько комплектов новейшей мобильной цифровой радиорелейной станции на шасси КамАЗ-5350. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ. Комплекс способен организовывать передачу потоков информации со скоростями от 4 до 300 Мбит/с. На сегодняшний день наиболее современная подвижная радиорелейная станция ВС РФ — это Р-419Л1М. Как утверждает разработчик, она обеспечивает надёжную коммуникацию в войсках на самых разных уровнях. По мнению экспертов, радиорелейная техника — незаменимое в российской армии средство обеспечения устойчивой связи, а её развитие направлено на улучшение пропускной способности и помехозащищённости.

Дислоцированное в Бурятии армейское соединение получило несколько комплектов новейшей цифровой радиорелейной станции (ЦРРС), спроектированных на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-5350, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«Цифровая радиорелейная станция специально создана для повышения эффективности работы подразделений радиорелейной связи в полевых условиях. Передвижной комплекс позволяет существенно раздвинуть горизонт видимости объектов, повысить эффективность работы элементов командно-штабной работы войсковых формирований», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Уточняется, что новейшая станция позволяет организовать передачу цифровых потоков со скоростями от 4 до 300 Мбит/с «на трёх азимутальных направлениях с динамическим выбором вида модуляции и кодирования передаваемого сигнала». В ближайшее время радиорелейный комплекс пройдёт проверку в ходе тактических учений в зимний период обучения, «где будут апробированы новые способы построения линий связи для управления подразделениями».

«Почти через любые препятствия»

Радиорелейная связь основана на ретрансляции радиосигналов ультракоротковолнового (УКВ) диапазона. Она обеспечивает обмен разнообразной информацией с помощью цепочки приёмопередающих радиостанций.

«Для радиорелейных средств военного назначения характерны мобильность, возможность работы в различных климатических условиях, быстрота развёртывания и свёртывания», — поясняется на сайте Минобороны РФ.

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По информации военного ведомства, радиорелейные станции используются для налаживания и обеспечения связи, в том числе многоканальной в видеоформате. Для введения противника в заблуждение относительно предстоящих действий связь нередко осуществляется в аналоговом, цифровом и смешанных режимах.

Сегодня в российские войска поступают ЦРРС, имеющие возможность оперативно организовывать высокоскоростную защищённую сеть связи. Для этого радиорелейные станции оснащаются аппаратурой на основе новейшей элементной базы и усовершенствованным программным обеспечением, которое позволяет проводить настройку электроники в автоматическом режиме.

Как пояснил в беседе с RT эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев, разработчики современной радиорелейной техники стремятся к тому, чтобы создавать системы связи, защищённые от постановки помех и попыток перехвата неприятелем передаваемой информации.

«Основная идея радиорелейной связи заключается в том, чтобы в первую очередь создавать устойчивые помехозащищённые сети на театре военных действий. Считается, что данный тип связи существенно лучше защищён с точки зрения возможности радиоподавления и радиоперехвата, чем классическая радиосвязь», — отметил Денисенцев.

Кроме того, как рассказал эксперт, на сегодняшний день в российской армии превалируют ЦРРС на основе цифровых, а не аналоговых технологий. По его словам, цифра обеспечивает большую пропускную способность потоков информации и автоматизирует процессы управления оборудованием радиорелейной станции.

Развёртывание радиорелейной станции ВС РФ на местности

© Пресс-служба Южного военного округа

В комментарии RT военный обозреватель ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин отнёс к преимуществам цифровых ЦРРС их неприхотливость и надёжность на марше, особенно по сложной пересечённой местности.

«В цифровых станциях применяются твердотельные комплектующие, которым не страшны бездорожье, тряска, а при определённых условиях и взрывная волна. Важно и то, что современные российские станции устанавливаются на шасси КамАЗ. Опыт эксплуатации этих машин говорит, что они проходят почти через любые препятствия», — заявил Литовкин.

«От тактики до стратегии»

Как отметили эксперты, в России ключевым разработчиком и изготовителем радиорелейной техники считается Омское производственное объединение «Радиозавод им. А.С. Попова».

В интервью RT на полях Международного военно-технического форума «Армия-2021» заместитель директора по науке этого предприятия Иван Афонин сообщил, что самым современным радиорелейным комплексом, который передаётся сейчас в ВС РФ, является мобильная система нового поколения Р-419Л1М.

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По его словам, станция была разработана в инициативном порядке и значительно превосходит по характеристикам предшествующие образцы. В 2019 году она была принята на снабжение российской армии, а её поставки начались в 2020-м.

«Эта станция предназначена для организации связи, высоконадёжной и высокоскоростной передачи данных в различных звеньях управления. Как по вертикали — от тактики до стратегии, то есть между войсками, ведущими бой, и штабами, где принимаются ключевые решения, так и по горизонтали — между полками, бригадами», — рассказал Афонин.

Замдиректора по науке омского предприятия добавил, что на практике Р-419Л1М обеспечивает информационный обмен на самых разных уровнях — «от роты до крупных соединений». Станция может работать в экстремальных температурных условиях — от -55 до +65 °C.

Наряду с этим новейшая ЦРРС очень компактна — всё оборудование помещается в кунге (кузов-фургон) одной машины. Система смонтирована на трёхосном высокопроходимом шасси КамАЗ, способном преодолевать брод глубиной 1,8 м.

Главный элемент станции — антенны мачтового типа. Во время движения они находятся в кунге, а при развёртывании на местности поднимаются на высоту до 25 м для создания устойчивой коммуникационной сети между войсками.

«Антенны в Р-419Л1М организовывают связь по четырём направлениям. Они могут устойчиво работать при ветре до 30 м/с», — отметил Афонин.

Станция Р-419Л1(М) с развёрнутыми мачтовыми антеннами

© relero.ru

Как сообщил собеседник RT, хорошо подготовленный экипаж способен привести станцию в рабочее состояние за 25 минут. Этот показатель выгодно отличается в сравнении с предшествующими образцами, подчеркнул Афонин.

В Минобороны РФ высоко оценивают возможности Р-419Л1М. В материалах военного ведомства говорится, что в сопоставлении с радиорелейными средствами прошлых поколений новая станция «обладает рядом характеристик, заметно повышающих мобильность узлов связи, а также надёжность линий связи, организованных на их основе».

Кроме того, военные отмечают высокие эксплуатационные качества Р-419Л1М, её ремонтопригодность, улучшенный комфорт работы экипажа, устойчивость аппаратуры к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Ещё одной станцией в семействе Р-419, которую эксплуатируют российские ВС, является Р-419-МП «Андромеда-Д». Это тоже детище радиозавода им. А.С. Попова.

На сайте предприятия сообщается, что данная ЦРРС предназначена «для быстрого развёртывания в полевых условиях линий связи специального назначения». Помимо этого, комплекс может использоваться «в качестве радиовставки в кабельные линии связи» и как «универсальный подвижный узел связи». О тактико-технических характеристиках комплекса в открытых источниках данных нет.

Ещё одной современной радиорелейной станцией, входящей в арсенал войск связи ВС РФ, является Р-431AM. Она используется для построения многоинтервальных высокоскоростных радиолинейных линий и организации сети широкополосного радиодоступа.

По информации Научно-исследовательского института систем связи и управления (НИИССУ), комплекс Р-431AM смонтирован на шасси КамАЗ-63501. Его возможности позволяют организовывать радиорелейные линии связи со скоростями передачи 34 Мбит/с и 155 Мбит/с.

Подвижная цифровая радиорелейная станция ВС РФ на шасси КамАЗ

© relero.ru

Как полагает Виктор Литовкин, российские военные постоянно повышают требования к уровню защиты и устойчивости радиорелейной связи, что становится стимулом для промышленности в области создания новых изделий и модернизации действующих.

По словам эксперта, непрерывная связь между войсками и создание единого защищённого информационного пространства — важные условия победы над противником в современном бою. По этой причине ЦРРС должны быть способны работать в самых неблагоприятных климатических условиях, в любую погоду, выдерживать воздействие взрывных волн и даже оружия массового поражения, говорит Литовкин.

«То, о чём я говорю, — это очень сложные, но вполне реализуемые задачи для наших специалистов. Думаю, что отечественная радиорелейная техника развивается весьма успешно, как и все остальные средства связи российской армии», — резюмировал эксперт.