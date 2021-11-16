«Востребованная ниша»: глава ОАК — о перспективах истребителя Checkmate и других новинках российской авиатехники

За счёт перевода части испытаний в виртуальную реальность и использования цифровых технологий сроки реализации проекта по созданию российского лёгкого тактического истребителя Checkmate могут быть сокращены. Об этом в интервью RT заявил гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. По его словам, поставки первым покупателям могут начаться в 2025 году. Компания планирует продать около 300 машин, которые при удачном сочетании функционала будут отличаться выгодной ценой и низкой стоимостью эксплуатации. Это даст самолёту «путёвку в большую жизнь», подчеркнул Слюсарь. Он также рассказал об интересе на Ближнем Востоке к многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57 и о начале поставок в 2022 году пассажирского самолёта МС-21.

— Каковы перспективы российского лёгкого тактического истребителя Checkmate?

— В 2023 году мы планируем осуществить первый вылет. Думаем над тем, чтобы несколько сдвинуть сроки производства, испытаний, запараллелить их, в том числе благодаря использованию цифровых технологий проектирования. Часть испытаний мы хотим перевести в виртуальную реальность, чтобы не надо было (проводить. — RT) натурных испытаний, дорогих и долгих, а сделать расчёты с помощью компьютера, потом верифицировать их по моделям. Это нам позволит рассчитывать, что, может быть, даже в 2025 году мы сможем начать поставки первым покупателям.

Всего по нашим бизнес-планам планируем продатьпорядка 300 машин. Это серьёзная цифра. Большая востребованная ниша — она большая, но и высококонкурентная. Там представлено много достойных соперников. На наш взгляд, те решения, которые мы здесь предлагаем, грамотное сочетание таких возможностей, того функционала, беспрецедентных, присущих самолёту пятого поколения, низкой экономики, низкой стоимости не только приобретения, но и эксплуатации, дадут самолёту путёвку в большую жизнь, и он, конечно, найдёт покупателя.

— Что касается стоимости истребителя Checkmate. Можете ли вы уже сейчас назвать её?

— Те цифры, которые раньше звучали по его (истребителя Checkmate. — RT) поставке, — диапазон 30—35 млн (долларов. — RT) — это то, к чему мы стремимся. Но это стоимость приобретения. На длительном цикле самолёта гораздо большее значение имеет стоимость его эксплуатации. Здесь, конечно, машина, (выполненная. — RT) по принципу открытой архитектуры, с нашей логистической поддержкой, с развитой системой является ещё одним из конкурентных преимуществ этого самолёта, которое обеспечивает его дополнительную привлекательность.

— Правильно ли я понимаю, что тактический истребитель Checkmate по всем этим параметрам выигрывает у конкурентов, например, если провести параллель с американским самолётом F-35?

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— F-35 — это серьёзный проект, который весит несколько триллионов долларов и в который действительно вложено всё самое лучшее, чем обладает не только американская аэрокосмическая промышленность, но и аэрокосмическая промышленность других стран. Мы с большим уважением относимся к коллегам, которые сделали такой продукт. И для нас это, конечно, высокая планка.

Но та бизнес-идея, которая заложена у нас в решении, о том, что мы продаём самолёт пятого поколения по экономически обоснованной цене, — продавать тот же функционал за меньшие деньги.

— Ещё в 2017 году между Россией и ОАЭ было подписано соглашение о развитии промышленной кооперации в области военно-технической продукции, что дало возможность развивать проект по лёгкому истребителю пятого поколения и разрабатывать его с участием эмиратской стороны. Как продвигается сотрудничество по этому направлению?

— Сюда (в ОАЭ. — RT) мы привезли Chekmate, в том числе чтобы показать, что мы делаем в этом направлении, как российская сторона готова, какие решения (а это уже, собственно, не просто решения — это уже собранный авиационный комплекс) может привнести в этот проект. Мы видим большую заинтересованность со стороны ОАЭ. Мы отметили интерес наследного принца и ответили на все его вопросы, которые у него были по этому проекту. Поэтому мы надеемся на развитие проекта.

Истребитель пятого поколения Су-57

РИА Новости

© Евгений Одиноков

— А теперь давайте поговорим о другом, не менее известном самолёте —российском многофункциональном истребителе пятого поколения Су-57. Насколько велик его экспортный потенциал и интерес к нему на Ближнем Востоке?

— Интерес, конечно, есть. В настоящий момент мы законтрактованы тем заказом, который у нас есть в рамках исполнения договора с Министерством обороны Российской Федерации. Это большое количество для начала проекта, заказано серьёзное количество самолётов. Под это, собственно, помимо усилий по разработке самого проекта, прохождения испытаний и запуска в серийное производство, (идёт. — RT) ещё и подготовка производства нашей кооперации. Это большая работа, связанная с закупкой оборудования, опробованием технологий, реализацией. И наконец, выход на ту серию, которая нам нужна, чтобы удовлетворить требования Министерства обороны как нашего базового заказчика.

При этом, конечно, мы вместе с коллегами из Рособоронэкспорта довольны тем интересом, который этот самолёт вызывает у наших потенциальных заказчиков, ведём с ними переговоры. И надеемся, что заказчиками самолёта пятого поколения Су-57 будут не только Министерство обороны России, но и министерства обороны других стран. Для этого есть все основания и предпосылки.

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь о самолёте Су-57

— Российский пассажирский самолёт МС-21 — ещё одна громкая премьера. В каком виде он сюда прилетел и какой двигатель у него сейчас стоит? Когда планируется сертификация и выход в серию?

— Прилетел в прекрасном виде, в хорошем состоянии, на двигателе ПД-14. Это первая длительная зарубежная вылазка нашего МС-21. Мы имеем возможность представить его с российским двигателем. В целом программа базового варианта близка к завершению сертификационных испытаний. Более 700 полётов мы совершили. По-прежнему планируем до конца года получить сертификат на базовую модель.

А здесь мы представили самолёт, который используется в испытательных полётах, оборудован так называемой системой бортовых измерений, необходимой для проведения испытаний и для получения заключений. Часть салона мы оборудовали, смакетировали, как может выглядеть салон, разместив кресла бизнес-класса, экономкласса. Чтобы просто дать представление о его размерах, о его эргономике, о тех преимуществах, которыми этот самолёт обладает, по сравнению со своими коллегами по цеху. 2022 год — начало поставок эксплуатантам.