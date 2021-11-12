РИА Новости: ВКС получат в декабре четыре серийных Су-57
«В декабре в ВКС России с Комсомольского-на-Амуре авиационного завода должны быть переданы четыре серийных истребителя Су-57», — приводит РИА Новости словам источника в оборонно-промышленном комплексе.
По его словам, в настоящее время продолжаются испытания первого серийного Су-57, который был передан в войска в ноябре 2020 года.
С поставкой новой партии самолётов в ВС России будут находится уже пять истребителей пятого поколения.
Ранее генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что создание и применение беспилотной версии лёгкого тактического самолета Checkmate позволит реализовывать новые тактические приёмы в рамках сетецентрических военных операций.