Глава ОАК: беспилотный Checkmate позволит реализовывать новые тактические приемы

Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что создание и применение беспилотной версии лёгкого тактического самолета Checkmate позволит реализовывать новые тактические приемы в рамках сетецентрических военных операций.

По его словам, самолет изначально создается как платформа для целого семейства авиационных комплексов, в том числе для опционально-пилотируемой и беспилотной модификации.

«Беспилотная модификация — это не просто дань моде. Мы уже на ранней стадии проекта закладываем в него широкие возможности для использования в рамках сетецентрических военных операций», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что самолёт сможет обмениваться информацией и наводить на цели другие авиационные комплексы и беспилотные летательные аппараты.

«Применение беспилотных версий машины позволит, помимо прочего, реализовать новые тактические приемы», — добавил Слюсарь.

Ранее были опубликованы фото лёгкого тактического истребителя Checkmate и тяжёлого Су-57Э в паре.