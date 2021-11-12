Глава ОАК: беспилотный Checkmate позволит реализовывать новые тактические приемы
- РИА Новости
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По его словам, самолет изначально создается как платформа для целого семейства авиационных комплексов, в том числе для опционально-пилотируемой и беспилотной модификации.
«Беспилотная модификация — это не просто дань моде. Мы уже на ранней стадии проекта закладываем в него широкие возможности для использования в рамках сетецентрических военных операций», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что самолёт сможет обмениваться информацией и наводить на цели другие авиационные комплексы и беспилотные летательные аппараты.
«Применение беспилотных версий машины позволит, помимо прочего, реализовать новые тактические приемы», — добавил Слюсарь.
Ранее были опубликованы фото лёгкого тактического истребителя Checkmate и тяжёлого Су-57Э в паре.