Глава ОАК: беспилотный Checkmate позволит реализовывать новые тактические приемы

Короткая ссылка
Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что создание и применение беспилотной версии лёгкого тактического самолета Checkmate позволит реализовывать новые тактические приемы в рамках сетецентрических военных операций.
Глава ОАК: беспилотный Checkmate позволит реализовывать новые тактические приемы
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

По его словам, самолет изначально создается как платформа для целого семейства авиационных комплексов, в том числе для опционально-пилотируемой и беспилотной модификации.

«Беспилотная модификация — это не просто дань моде. Мы уже на ранней стадии проекта закладываем в него широкие возможности для использования в рамках сетецентрических военных операций», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что самолёт сможет обмениваться информацией и наводить на цели другие авиационные комплексы и беспилотные летательные аппараты.

«Применение беспилотных версий машины позволит, помимо прочего, реализовать новые тактические приемы», — добавил Слюсарь.

Ранее были опубликованы фото лёгкого тактического истребителя Checkmate и тяжёлого Су-57Э в паре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить