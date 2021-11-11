Опубликованы фото самолётов Checkmate и Су-57Э в паре

Опубликованы фото лёгкого тактического истребителя Checkmate и тяжёлого Су-57Э в паре. Они разработаны компанией «Сухой» ОАК «Ростех».

Checkmate — лёгкий тактический самолёт пятого поколения, оснащённый одним двигателем, продвинутым бортовым оборудованием и самыми крупными внутренними отсеками для вооружения, передаёт Life.ru.

Его главное преимущество — сочетание высоких боевых возможностей, невысокой стоимости машины и её лётного часа.

Су-57Э — двухдвигательный многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный как экспортная версия Су-57, который уже серийно поставляется в российскую армию. Он обладает высокими лётно-техническими характеристиками, малой заметностью.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что пилоты штурмовой авиации армии ВВС и ПВО Восточного военного округа выполнили полёты с применением неуправляемых реактивных снарядов в Забайкальском крае.