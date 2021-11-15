«Роевые решения»: как новые системы управления БПЛА способны укрепить военный потенциал России

Заводские испытания первой российской системы управления роем дронов начнутся в России в 2022 году. Об этом заявил генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков. По его словам, детище компании значительно разгружает оператора и обеспечивает «строевое применение техники с использованием искусственного интеллекта». Систему планируется выпускать в гражданских и военных целях. Как полагают эксперты, это изделие позволяет оптимизировать управление большим количеством беспилотников и «взламывать» практически любую систему ПВО.

В следующем году в России стартуют заводские испытания первой отечественной системы управления роем БПЛА. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков.

По его словам, система значительно разгружает оператора и обеспечивает «строевое применение техники с использованием искусственного интеллекта». Планируется, что детище компании будет выпускаться в гражданской и военной модификациях.

«Мы впервые показываем эту систему, это мировая премьера. В следующем году выйдем на заводские испытания», — заявил Богатиков.

«Передовые технологии»

Система управления дронами, о которой говорит глава «Кронштадта», представлена в эти дни на 17-й международной аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2021.

Она представляет собой автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора «для управления групповыми действиями комплексов с беспилотными летательными аппаратами».

Как отмечается в пресс-релизе «Кронштадта», в изделие интегрированы «передовые информационные технологии, в том числе элементы искусственного интеллекта и дополненная реальность с 3D-картинкой местности».

Система управления самостоятельно выполняет основные операции. Она контролирует полёт БПЛА, решает поставленные задачи, обеспечивает взаимодействие между беспилотниками. Оператор отвечает только за «верхнее целеполагание».

«Такой подход позволит российским беспилотникам перейти на новую ступень развития и стать полуавтономными, а не автоматически управляемыми», — заявлялось в сообщении «Кронштадта».

Как пояснил Богатиков, система управления избавляет оператора от необходимости самостоятельно искать цели в видеопотоке. Компьютер сам подсказывает «информативные элементы, на которые стоит обратить внимание».

Кроме того, оператору достаточно указать на электронной карте район работы БПЛА. После этого система выстраивает маршрут полёта дронов, определяет оптимальный алгоритм выполнения поставленной задачи, учитывая силы и средства противника, рельеф и метеорологическую обстановку.

«При этом они (БПЛА. — RT) ещё и «договариваются» между собой о разделении «обязанностей» и приоритетов при решении поставленной задачи. Это новый этап в развитии управления беспилотниками, что сделает их более самостоятельными», — цитирует Богатикова пресс-служба «Кронштадта».

Лёгкий тактический БПЛА российской армии

© Минобороны России

В октябре в интервью RT гендиректор «Кронштадта» рассказал, что компания активно совершенствует наземные пункты управления дронами. В частности, специалисты предприятия провели эксперимент по отработке совместных действий смешанной группировки разнотипных беспилотников «в условиях, близких к реальному полю боя, насыщенному средствами радиоэлектронного и огневого противодействия».

«Полученный положительный результат по управлению группами разнотипных БЛА (БПЛА. — RT) продемонстрировал перспективность и правильность пути развития по использованию технологий искусственного интеллекта. То есть на базе наземного пункта управления из разведывательно-ударного комплекса (беспилотниками. — RT) «Орион-Э» можно создать централизованную систему управления разнородными беспилотными летательными аппаратами», — заявил Богатиков.

«Новые подходы»

Как пояснили опрошенные RT эксперты, система управления беспилотниками предполагает, что за оператором фактически остаются контролирующие функции и решение на применение ударного вооружения, все остальные процессы полностью автоматизированы.

«Необходимость во внедрении подобных систем очень велика. Беспилотники всё более массово применяются в гражданской сфере и вооружённых конфликтах, и к каждому аппарату оператора уже не приставишь. Да и гоняться за каждой целью невозможно», — отметил в комментарии RT заслуженный лётчик России генерал-майор Владимир Попов.

По словам эксперта, на современном театре военных действий (ТВД) порой сложно определить, какие цели представляют наибольшую угрозу. Поэтому к анализу ситуации и управлению дронами необходимо привлекать технологии искусственного интеллекта, которые в значительной степени сокращают цикл между обнаружением вражеских объектов, оценкой их боевых возможностей и решением на уничтожение, говорит Попов.

«Создать действительно качественную систему управления, причём разнотипными БПЛА, — очень непростая задача. Во-первых, требуется идентифицировать цели, чтобы не ударить по своим и оценить уровень угрозы. Во-вторых, такая система должна «переваривать» большой массив данных. Ответственность с оператора за действия роя БПЛА всё равно не снимается, но важно, что он освобождён от рутинного функционала», — подчеркнул эксперт.

В беседе с RT эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев сообщил, что главная сложность создания системы управления роем дронов заключается в разработке программного обеспечения. Именно оно позволит беспилотникам маневрировать и избегать столкновения друг с другом.

В свою очередь, директор научно-исследовательского института робототехники и процессов управления Южного федерального университета (ЮФУ) Вячеслав Пшихопов заявил RT, что одна из ключевых трудностей в разработке интеллектуальных систем управления БПЛА заключается в невозможности обучения нейросетей «для всех сценариев и условий применения». По его словам, «это требует создание новых методов и подходов к конструированию систем управления».

Российские военнослужащие подготавливают к запуску несколько БПЛА «Орлан-10»

© Минобороны России

Также для роевого или группового управления требуется наличие подсистем связи, средств навигации (причём внутри группы БПЛА), пояснил Пшихопов. При этом, как сообщил эксперт, системы группового управления БПЛА должны проектироваться в классе автономных систем, поскольку сигналы управления дронами, в случае управления оператором, могут быть подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Многие организации сегодня озадачены созданием внутригрупповой связи и навигации, которая была бы устойчива в случае постановки помех противником», — говорит Пшихопов.

В едином контуре

Из открытых данных следует, что в России активно осваиваются технологии управления роем дронов и одновременно развиваются методы противодействия группировкам БПЛА.

В частности, сотрудники военного инновационного технополиса «Эра» (Анапа) создали новый алгоритм группового управления аппаратами мультироторного типа и алгоритм автономного взаимодействия БПЛА в составе группы.

Также в России создаются системы управления, позволяющие дронам взаимодействовать не только друг с другом, но и с пилотируемой авиацией. Подобная опция заложена в однодвигательный лёгкий тактический самолёт (ЛТС) Checkmate (Су-75) и истребитель пятого поколения Су-57, который с 2019 года совершает полёты с тяжёлым БПЛА С-70 «Охотник».

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На практике объединение дронов и традиционной авиатехники в единый контур позволит прорывать вражескую систему ПВО. Например, специалисты Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, предлагают использовать дроны в связке с БПЛА для противодействия загоризонтной высадке морских десантных сил вероятного противника.

Как считают авторы данного проекта, их метод обеспечивает «своевременность нанесения авиационных ударов армейской, оперативно-тактической авиацией», повышает точность ударов с воздуха и снижает риски потерь среди лётного состава.

«Для реализации такого плана потребуются сотни беспилотников и все они должны действовать в рамках единой схемы боевого применения. Без автоматизированных систем управления тут не обойтись. Поэтому разработки в этой области имеют большое прикладное значение для обеспечения обороноспособности нашей страны», — подчеркнул Владимир Попов.

Сергей Денисенцев также полагает, что использование роя дронов в отдельности или совместно с пилотируемой авиацией необходимо прежде всего для «взлома» системы противовоздушной обороны. По его словам, появление большого количества дронов на ТВД способно привести к «перегрузке» почти любых средств ПВО.

«Если говорить о военном значении роевых решений, то оно в первую очередь направлено на противодействие комплексам ПВО противника. Большое число одновременно атакующих БПЛА приведёт к тому, что система ПВО не сможет сработать адекватно», — пояснил Денисенцев.

Эксперт уверен, что в уже в недалёком будущем без применения технологий искусственного интеллекта будет невозможно обеспечивать устойчивое функционирование как военной, так и гражданской беспилотной авиации.

«Мы видим, насколько расширяется применение беспилотников в самых разных сферах. Например, есть коммерческие проекты по доставке грузов с помощью БПЛА, и понятно, что нецелесообразно к каждому аппарату приставлять человека. Без роевых решений будет нереально обеспечить устойчивое функционирование любого парка беспилотников», — резюмировал Денисенцев.