«Помочь могут вакцинация и соблюдение профилактических мероприятий»: в России выявлено 38 420 новых случаев коронавируса
- РИА Новости
- © Александр Кряжев
В России за прошедшие сутки было выявлено 38 420 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число отмечено в Москве (3789), Санкт-Петербурге (2968) и Московской области (2666).
За это время полностью выздоровели 27 972 человека, 1211 пациентов скончались.
Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 9 109 094. С начала пандемии в России выздоровели 7 812 557 человек, умерли 256 597 пациентов.
По данным Роспотребнадзора, в стране уже было проведено более 217,4 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.
Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью ТАСС, в российских регионах в госпиталях находятся преимущественно пациенты, которые не прошли вакцинацию от коронавируса.
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
«Реанимации же почти на 100% заполнены именно этой категорией соотечественников», — отметил он.
Мурашко напомнил, что непривитые сложнее переносят COVID-19 и могут ещё долго иметь проблемы со здоровьем. По словам главы Минздрава, после появления штамма «дельта» также чаще стали болеть молодые люди.
Говоря об эффективности режима нерабочих дней, действовавшего в России из-за ситуации с коронавирусом, Мурашко отметил, что в стране снизился прирост новых случаев COVID-19.
«Но важно понимать: выходные дни сами по себе никого не лечат. Помочь могут вакцинация и соблюдение профилактических мероприятий», — подчеркнул глава Минздрава.
Кроме того, он обратил внимание, что введение QR-кодов в общественных местах на данный момент является эффективным способом борьбы с распространением вируса.
Вместе с тем Мурашко сообщил, что российские специалисты завершают разработку препарата, который позволяет прервать развитие коронавируса на начальном этапе.
«Мы заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения», — сказал он.
По его словам, есть и другие препараты, которыми уже лечат пациентов с коронавирусом.
Помимо этого, министр отметил, что комбинация вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник V» и гриппа в случае одновременного введения может усилить их эффект.
«Первые результаты показывают, что такая комбинация возможна и даже усиливает эффект. Два укола за один визит к врачу. Это и проще, и быстрее, и удобнее», — рассказал Мурашко.
В свою очередь директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что негативных последствий от неоднократной ревакцинации против новой коронавирусной инфекции выявлено не было.
«Были (случаи ревакцинации несколько раз. — RT), наблюдали за титром антител, всё нормально, всё хорошо», — отметил специалист.
В свою очередь в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказали, что полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 2 млн жителей.
«Закончили цикл вакцинации всего 2 млн 14 тыс. 848 человек», — говорится в сообщении.
Первым компонентом вакцины в Петербурге привились 1,89 млн человек.
Напомним, жители России могут бесплатно привиться одной из зарегистрированных в стране вакцин: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» разработки новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова РАН.
Помимо этого, в Петербурге с 15 ноября вводится система QR-кодов для посещения фитнес-клубов, бассейнов, развлекательных заведений и церемоний бракосочетания.
С 1 декабря система заработает для кафе и ресторанов.
С 30 октября такая система уже действует в городских музеях, театрах и при заселении в гостиницы.
По данным исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру», которые имеются в распоряжении RT, 42% россиян отметили, что руководство на их работе стало запрашивать у сотрудников QR-коды. Кроме того, почти 38% участников исследования признались, что не переживают по этому поводу, так как вакцинировались от COVID-19 или уже переболели коронавирусом.
Специалист по особо опасным инфекциям врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik высказал мнение, что у коронавируса есть три варианта развития.
«Первый вариант — коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут иммунный консенсус», — рассказал врач.
Есть также сценарий, при котором вирус может просто исчезнуть в природе, отметил врач.
«Третий вариант... он будет всё время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа», — заключил Жемчугов, назвав этот сценарий самым плохим для человечества.
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