«Помочь могут вакцинация и соблюдение профилактических мероприятий»: в России выявлено 38 420 новых случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки было выявлено 38 420 новых случаев коронавирусной инфекции. За это время полностью выздоровели 27 972 человека, 1211 пациентов скончались. Глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что главными средствами борьбы с пандемией остаются вакцинация и соблюдение профилактических мероприятий.

В России за прошедшие сутки было выявлено 38 420 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число отмечено в Москве (3789), Санкт-Петербурге (2968) и Московской области (2666).

За это время полностью выздоровели 27 972 человека, 1211 пациентов скончались.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 9 109 094. С начала пандемии в России выздоровели 7 812 557 человек, умерли 256 597 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, в стране уже было проведено более 217,4 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.

Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью ТАСС, в российских регионах в госпиталях находятся преимущественно пациенты, которые не прошли вакцинацию от коронавируса.

РИА Новости

© Виталий Тимкив

«Реанимации же почти на 100% заполнены именно этой категорией соотечественников», — отметил он.

Мурашко напомнил, что непривитые сложнее переносят COVID-19 и могут ещё долго иметь проблемы со здоровьем. По словам главы Минздрава, после появления штамма «дельта» также чаще стали болеть молодые люди.

Говоря об эффективности режима нерабочих дней, действовавшего в России из-за ситуации с коронавирусом, Мурашко отметил, что в стране снизился прирост новых случаев COVID-19.

«Но важно понимать: выходные дни сами по себе никого не лечат. Помочь могут вакцинация и соблюдение профилактических мероприятий», — подчеркнул глава Минздрава.

Кроме того, он обратил внимание, что введение QR-кодов в общественных местах на данный момент является эффективным способом борьбы с распространением вируса.

Вместе с тем Мурашко сообщил, что российские специалисты завершают разработку препарата, который позволяет прервать развитие коронавируса на начальном этапе.

«Мы заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения», — сказал он.

По его словам, есть и другие препараты, которыми уже лечат пациентов с коронавирусом.

Помимо этого, министр отметил, что комбинация вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник V» и гриппа в случае одновременного введения может усилить их эффект.

«Первые результаты показывают, что такая комбинация возможна и даже усиливает эффект. Два укола за один визит к врачу. Это и проще, и быстрее, и удобнее», — рассказал Мурашко.

В свою очередь директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что негативных последствий от неоднократной ревакцинации против новой коронавирусной инфекции выявлено не было.

«Были (случаи ревакцинации несколько раз. — RT), наблюдали за титром антител, всё нормально, всё хорошо», — отметил специалист.

В свою очередь в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказали, что полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 2 млн жителей.

«Закончили цикл вакцинации всего 2 млн 14 тыс. 848 человек», — говорится в сообщении.

Первым компонентом вакцины в Петербурге привились 1,89 млн человек.

Напомним, жители России могут бесплатно привиться одной из зарегистрированных в стране вакцин: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» разработки новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова РАН.

Помимо этого, в Петербурге с 15 ноября вводится система QR-кодов для посещения фитнес-клубов, бассейнов, развлекательных заведений и церемоний бракосочетания.

С 1 декабря система заработает для кафе и ресторанов.

С 30 октября такая система уже действует в городских музеях, театрах и при заселении в гостиницы.

По данным исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру», которые имеются в распоряжении RT, 42% россиян отметили, что руководство на их работе стало запрашивать у сотрудников QR-коды. Кроме того, почти 38% участников исследования признались, что не переживают по этому поводу, так как вакцинировались от COVID-19 или уже переболели коронавирусом.

Специалист по особо опасным инфекциям врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik высказал мнение, что у коронавируса есть три варианта развития.

«Первый вариант — коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут иммунный консенсус», — рассказал врач.

Есть также сценарий, при котором вирус может просто исчезнуть в природе, отметил врач.

«Третий вариант... он будет всё время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа», — заключил Жемчугов, назвав этот сценарий самым плохим для человечества.